Fim das portagens nas ex-Scut com efeito limitado às populações locais

O fim das portagens nas ex-Scut está longe de constituir uma boa medida para levar o desenvolvimento aos territórios do interior, alertam alguns economistas. Apesar do efeito imediato nas populações.

A abolição das portagens em grande parte das auto-estradas nacionais vai provocar um aumento da despesa pública (para compensar a IP – Infra-estruturas de Portugal pela perda de receita das concessões rodoviárias), acentuar a desigualdade entre os custos do modo rodoviário e ferroviário e não terá um impacto substancial no desenvolvimento dos territórios do interior. Já os utilizadores dessas regiões e as empresas mais dependentes do transporte de mercadorias serão os grandes beneficiados por essa medida.