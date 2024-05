PS consegue aprovar fim das portagens nas ex-SCUT contra a vontade do Governo

A proposta do PSD e CDS para a redução gradual foi rejeitada. O líder da bancada do PSD considerou que a votação foi a “prova dos nove” para saber se os partidos “querem ser oposição ou bloqueio”.

Foi uma espécie de segunda ronda do debate sobre a redução do IRS, em que as propostas da esquerda foram aprovadas com a abstenção do Chega e da IL. Agora, o PS conseguiu ver aprovado o fim das portagens em algumas das antigas SCUT (auto-estradas sem custos para os utilizadores), a partir de 2025, com os votos favoráveis da esquerda e do Chega e contra a vontade do executivo.

Já a recomendação do PSD e CDS ao Governo para implementar uma redução gradual destas portagens foi rejeitada por PS, Chega e PCP. O PSD, que acusou o PS e o Chega de estarem em "conluio" para "governar através do Parlamento", ainda desafiou os partidos a baixarem as propostas à especialidade sem votação, mas sem sucesso.

A aprovação estava garantida desde esta manhã, quando o Chega anunciou que iria viabilizar a proposta do PS, que visa abolir as portagens na A4, A13, A22, A23, A24, A25 e A28 a partir de 1 de Janeiro do próximo ano. Isto, apesar de o PSD e o CDS defenderem uma diminuição faseada nestas ex-SCUT (sem data definida) e de o próprio Chega ter recomendado uma redução gradual em dois anos de todas as portagens.

A proposta do PS, que tem um custo estimado pelos socialistas de 157 milhões de euros, contou com a abstenção da IL e os votos contra do PSD e do CDS. A recomendação do PSD e CDS teve o voto a favor da IL e a abstenção do BE, Livre e PAN.

Pelo caminho, ficaram também o projecto de resolução da IL para estudar os custos da isenção das portagens nas ex-SCUT, os projectos de lei do BE e do PCP para abolir as portagens nas ex-SCUTS e passar a concessão rodoviária dessas auto-estradas para a IP - Infra-estruturas de Portugal e a recomendação do PAN para renegociar os contratos das parcerias público-privadas do sector rodoviário.