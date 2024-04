Contra o PSD, esquerda consegue aprovar as suas propostas de redução do IRS

Proposta do Governo tem prazo de discussão em comissão de duas semanas. Abstenção do Chega e da IL permitiu aprovação dos diplomas do PS, Bloco e PCP.

Com as propostas de redução do IRS do Governo, do Chega e da IL a baixarem à Comissão de Orçamento e Finanças sem votação no plenário, o projecto de lei do PS, que propõe uma redução maior do imposto para os escalões mais baixos, acabou por ser aprovado com o beneplácito da abstenção do Chega e da IL. Só o PSD e o CDS votaram contra. Também os diplomas do Bloco e do PCP foram aprovados, ao passo que o do PAN foi rejeitado.