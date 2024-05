Morreu Ebrahim Raisi, Presidente do Irão, após queda de helicóptero

Vice-presidente do Irão confirmou a morte de Ebrahim Raisi e do ministro dos Negócios Estrangeiros. Helicóptero onde seguiam terá embatido com o pico de uma montanha.

O Presidente iraniano, Ebrahim Raisi, morreu num acidente de helicóptero num terreno montanhoso perto da fronteira com o Azerbaijão, confirmou o vice-presidente do Irão, Mohsen Mansouri. Também foi confirmada a morte do ministro dos Negócios Estrangeiros, Hossein Amirabdollahian. O Executivo iraniano já convocou uma reunião de emergência.

Os destroços carbonizados do helicóptero que se despenhou no domingo e que transportava Raisi, considerado um potencial sucessor ao líder supremo, e o ministro foram encontrados esta segunda-feira, após uma busca nocturna em condições de nevão.

A televisão estatal informou que as imagens do local mostram que o avião embateu no pico de uma montanha, embora não haja qualquer informação oficial sobre a causa do acidente. A agência noticiosa estatal IRNA disse que Raisi estava a voar num helicóptero Bell 212 fabricado nos EUA.

Ebrahim Raisi tinha 63 anos e foi eleito Presidente do Irão em 2021. Desde que assumiu o cargo, ordenou um fortalecimento das leis da moralidade, supervisionou uma repressão sangrenta dos protestos anti-governamentais e exerceu uma grande pressão nas negociações nucleares com as potências mundiais.

O líder supremo iraniano, o Ayatollah Ali Khamenei, que detém o poder supremo com uma palavra final sobre a política externa e o programa nuclear do Irão, tinha anteriormente procurado tranquilizar os iranianos, dizendo que não haveria perturbações nos assuntos do Estado.

Mau tempo complicou buscas e pode ter causado acidente

As equipas de salvamento enfrentaram nevões e terrenos difíceis durante toda a noite para chegar aos destroços, algo que só aconteceu na madrugada de segunda-feira. “Com a descoberta do local do acidente, não foram detectados sinais de vida entre os passageiros do helicóptero”, disse o chefe do Crescente Vermelho do Irão, Pirhossein Kolivand, à televisão estatal.

Anteriormente, o canal nacional de televisão tinha interrompido toda a programação regular para mostrar as orações que estavam a ser realizadas por Raisi em todo o país.

Um vídeo no local mostrava uma equipa de salvamento, com casacos reflectores e lanternas de cabeça, reunida em torno de um dispositivo GPS, enquanto percorria a pé uma encosta de uma escura encosta montanhosa durante um nevão.

Um país em tensão

O acidente ocorre num momento de crescente dissidência no Irão devido a uma série de crises políticas, sociais e económicas. Os dirigentes clericais do Irão enfrentam pressão internacional sobre o contestado programa nuclear de Teerão e o aprofundamento dos seus laços militares com a Rússia durante a guerra na Ucrânia.

Desde que o aliado do Irão, o Hamas, atacou Israel a 7 de Outubro, provocando o ataque israelita a Gaza, eclodiram em todo o Médio Oriente conflitos que envolviam grupos alinhados com o Irão.

No sistema político dual do Irão, dividido entre o poder clerical e o Governo, é o mentor de Raisi, Khamenei, de 85 anos, líder supremo desde 1989, que detém o poder de decisão sobre todas as políticas importantes.

Durante anos, muitos viram no Presidente do Irão, agora morto, como um forte candidato à sucessão de Khamenei, que apoiou as principais políticas de Raisi. A sua vitória nas eleições de 2021 colocou todos os ramos do poder sob o controlo da linha política mais dura do país, após oito anos em que a presidência foi exercida pelo pragmático Hassan Rouhani e em que foi negociado um acordo nuclear com potências como Washington.

No entanto, a posição de Raisi pode ter sido prejudicada pelos protestos generalizados contra o governo clerical e pelo fracasso em fazer girar a economia iraniana, prejudicada pelas sanções ocidentais.

No domingo, Raisi esteve na fronteira com o Azerbaijão para inaugurar a barragem Qiz-Qalasi, um projecto conjunto entre os dois países. O presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, que disse ter-se despedido amigavelmente de Raisi no início do dia, ofereceu ajuda no resgate.