Helicóptero que transportava presidente iraniano faz “aterragem forçada”

O helicóptero que transportava o Presidente iraniano, Ebrahim Raisi, fez uma “aterragem forçada”, informou a televisão estatal, afirmando que mais pormenores serão divulgados em breve, uma vez que estão em curso operações de busca do helicóptero, adianta o canal pan-áraba Al Jazeera.

O incidente terá ocorrido devido à densa neblina que se regista na região - perto de Jolfa, na província iraniana do Azerbaijão Oriental - estas condições meteorológicas estão a dificultar o trabalho das equipas de resgate, acrescenta a mesma fonte.

O ministro das Relações Exteriores, Hossein Amir Abdollahian, também estava a bordo do helicóptero.

No sábado, o presidente do Irão esteve no Azerbaijão para inaugurar uma barragem ao lado do Presidente do Azerbaijão Ilham Aliyev.

O Irão possui uma variedade de helicópteros no país, mas as sanções internacionais dificultam a obtenção de peças para os mesmos. A sua frota aérea militar também remonta, em grande parte, ao período anterior à Revolução Islâmica de 1979.

Raisi, de 63 anos, é um homem de linha dura que anteriormente dirigiu o poder judicial do país e é caracterizado como um protegido e possível sucessor do líder supremo do Irão, o aiatola Ali Khamenei.

Raisi venceu as eleições presidenciais iranianas de 2021, uma votação que registou a taxa de participação mais baixa da história da República Islâmica.