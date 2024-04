O que sabemos sobre o ataque lançado pelo Irão contra Israel

Foram lançados mais de 300 drones e mísseis contra Israel, mas a maioria (99%, segundo garantiu o país) foi interceptada antes de chegar ao território israelita, com a ajuda dos EUA e Reino Unido.

O Irão lançou um ataque em grande escala contra Israel neste sábado à noite, depois de dias de tensão e após a operação israelita que, no início do mês, matou 13 iranianos, incluindo dois generais dos Guardas da Revolução, num complexo diplomático em Damasco. Fique com um resumo de como o ataque se desenrolou: