Irão confirma ataque contra navio israelita com bandeira portuguesa

Governo diz que está a acompanhar a situação e em contacto com as autoridade iranianas. Alvo é o porta-contentores MSC Aries, que viajava dos Emirados Árabes Unidos para a Índia.

O Irão confirmou que os Guardas da Revolução capturaram o navio MSC Aries, “ligado a Israel”, dizendo que está a ser transferido para águas territoriais iranianas. Trata-se de um porta-contentores com bandeira portuguesa que viajava no estreito de Ormuz.

Segundo a agência de notícias oficial IRNA, as forças especiais desta poderosa força de elite desembarcaram no navio para o apreender. Um vídeo partilhado pouco antes pela Associated Press mostrava um grupo de comandos a descer de um helicóptero para o convés de um porta-contentores, numa abordagem idêntica à utilizada pelos Guardas da Revolução. O próprio helicóptero, notou a agência, já terá sido utilizados em ataques anteriores a navios.

O ataque, que começou por ser divulgado pelas autoridades marítimas do Reino Unido, visou o porta-contentores MSC Aries, que viaja com bandeira portuguesa e está ligado à empresa Zodiac Maritime, que tem sede em Londres e faz parte do Grupo Zodiac, do bilionário israelita Eyal Ofer.

Num comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros diz que “as autoridades portuguesas estão a acompanhar a situação, sob coordenação directa do gabinete do primeiro-ministro” e envolvendo os ministérios dos Negócios Estrangeiros, Presidência, Defesa e Economia. O texto, enviado às redacções, confirma que o MSC Aries tem “pavilhão” português e está registado na Madeira, mas garante que “não há registo de cidadãos portugueses a bordo, seja tripulação ou comando”.

O “Governo português está em contacto com as autoridades iranianas, tendo pedido esclarecimentos e solicitado informações adicionais”, lê-se ainda.

De acordo com o site da MarineTraffic, que fornece análises marítimas, o MSC Aries tinha partido do porto de Khalifa, nos Emirado Árabes Unidos, na sexta-feira, e viajava para Nhava Sheva, na costa ocidental da Índia, onde deveria chegar na terça-feira.

O navio foi abordado ao largo da cidade portuária de Fujairah, nos Emirados, no golfo de Omã, perto do estreito de Ormuz – com uma importância geoestratégica significativa para o comércio mundial, este estreito liga o golfo Pérsico ao golfo de Omã.

Esta operação acontece quando se esperava uma retaliação iraniana contra Israel, em resposta ao ataque do início do mês, que matou 13 iranianos, incluindo dois generais dos Guardas da Revolução, num complexo diplomático em Damasco.

A localização fez com que o Irão considerasse que tinha sofrido um ataque no seu território, pelo que uma resposta militar era vista como inevitável.

“Tendo em conta os riscos de evolução no conflito” e “as ameaças recentes a Israel”, Portugal tinha reforçado o aviso para que fossem evitadas “todas as viagens não essenciais a Israel”. Noutro alerta publicado no Portal das Comunidades escreve-se que “considerando a crescente tensão regional com risco de rápida escalada do perigo securitário, desaconselham-se em absoluto todas e quaisquer viagens ao Irão.