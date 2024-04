Irão justifica ataque com autodefesa. Israel quer retaliação e "defender o futuro"

Saiba mais:

A China e a Rússia apelaram à calma entre Israel e Irão durante a reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas. "Registámos os sinais dados por Teerão de que não pretendem uma nova escalada militar contra Israel e instamos o Ocidente e Jerusalém a seguirem o exemplo e a rejeitarem a prática do uso provocativo da força no Médio Oriente, uma vez que é repleta de riscos", disse Vasily Nebenzia, embaixador da Rússia para a ONU.

"A China apela às partes envolvidas para que demonstrem a máxima calma e moderação e resolvam as suas diferenças e disputas", disse o embaixador chinês Dai Bing.

"Temos a responsabilidade partilhada de garantir um cessar-fogo humanitário imediato em Gaza, a libertação imediata e incondicional de todos os reféns e a entrega sem entraves da ajuda humanitária”, enumerou António Guterres, que condenou a operação israelita na Síria.