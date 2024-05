Fernando Madureira deixa liderança dos Super Dragões

Os Super Dragões anunciaram, na tarde deste sábado, que Fernando Madureira renunciou à posição de líder da claque após "a pressão mediática originada pelos processos judiciais em curso". Madureira foi o principal responsável da claque durante praticamente duas décadas, detido preventivamente em Janeiro no âmbito da Operação Pretoriano. A par de Fernando Madureira, também a mulher, Sandra Madureira, e a filha, Catarina Madureira, se afastam do grupo.

A claque fica, assim, sem presidente, vice-presidente e presidente da Mesa da Assembleia Geral. No comunicado publicado pelos Super Dragões, a claque anuncia a convocatória para uma Assembleia Geral Extraordinária marcada para o dia 15 de Julho, encontro de associados que decidirá a nova composição da direcção. As listas devem ser comunicadas até ao dia 1 de Julho, sendo tornadas públicas quatro dias depois.

Fernando Madureira e a mulher são suspeitos de terem lucrado com um alegado esquema de venda de bilhetes do FC Porto. O clube não receberia qualquer dinheiro desse lucro, com a receita a reverter para o financiamento de estilos de vida luxuosos dos membros da direcção dos Super Dragões. A filha destes, Catarina Madureira, terá continuado o negócio dos bilhetes após os pais serem envolvidos em investigações judiciais.

Os Super Dragões são a principal claque do FC Porto e gozam de um protocolo assinado com o clube que concede condições especiais de acesso a bilhetes e outros apoios. Mas os benefícios recolhidos pelo grupo poderá ser drasticamente reduzido em breve, com a tomada de posse de André Villas-Boas, vencedor das eleições com mais de 80% dos votos. O novo presidente vai promover uma análise forense à bilhética do clube, tendo já recolhido indícios de que o sector reservado aos Super Dragões é responsável por uma perda de receita do clube.

As autoridades acreditam que os Super Dragões contavam com a colaboração de funcionários do clube para recolher bilhetes destinados a casa do clube, atletas e funcionários. Estes ingressos seriam vendidos e o dinheiro ficaria com a claque. Terá sido com recurso a este esquema que a família Madureira financiava o estilo de vida de luxo que exibia nas redes sociais. Nas buscas à residência da família foram apreendidos carros e cerca de 50 mil euros em numerário.

Fernando Madureira é membro da claque desde adolescente, assumindo-se como um dos líderes há mais de duas décadas. Sucedeu a Rui Teixeira no cargo de presidente da claque, mantendo-se como presidente dos Super Dragões sem qualquer contestação. A relação com a direcção nem sempre foi um mar de rosas, destacando-se um corte de relações com a claque após um ataque ao treinador Co Adriaanse, corria o ano de 2006.

Foto Fernando Madureira investigado Tiago Lopes

No passado recente, claque e clube tiveram uma relação maioritariamente pacífica. O líder dos Super Dragões era amigo assumido de Jorge Nuno Pinto da Costa, ex-presidente do FC Porto, recebendo em nome da claque o dragão de ouro para "parceiro do ano", no ano de 2020.

Mesmo com os maus resultados e atraso pontual face à liderança na presente temporada, os Super Dragões nunca contestaram a equipa – ao contrário de vários momentos idênticos no passado –, colocando-se ao lado de Pinto da Costa nas eleições de 27 de Abril. Foi também esta colagem que valeu à claque um coro de assobios por parte do restante Estádio do Dragão, sempre que era entoado o nome do antigo presidente. Juntando-se isto às polémicas dos bilhetes e violência da Assembleia Geral extraordinária de 13 de Novembro, é seguro dizer que a claque nunca teve relação tão danificada com o restante universo "azul e branco".