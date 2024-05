FC Porto revela que está a ser alvo de buscas

Num comunicado curto o Futebol Clube do Porto diz que as buscas estão a ocorrer este domingo na Porto Comercial e na Loja do Associado no Estádio do Dragão.

O Futebol Clube do Porto revelou este domingo, através de um comunicado, publicado no seu site oficial que está a ser alvo de buscas.

"O Futebol Clube do Porto informa que estão a decorrer buscas numa das participadas do Grupo, a Porto Comercial, e na loja do Associado no Estádio do Dragão, e desde já compromete-se a prestar todo e qualquer apoio às autoridades no desenrolar das suas diligências", lê-se no comunicado do clube.

Segundo fonte oficial da PSP, as buscas começaram às sete da manhã e estão relacionadas com uma certidão extraída da operação Pretoriano que levou à detenção de Fernando Madureira, o líder da claque dos Super Dragões.