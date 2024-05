FC Porto pedia aos adversários bilhetes mais baratos para os Super Dragões

Clube prometeu à claque agilizar contactos com outros clubes, cedendo 4000 bilhetes para jogos da I Liga no Dragão. André Villas-Boas terá 72 horas para evitar renovação automática do protocolo.

O FC Porto cedia aos Super Dragões quatro mil bilhetes para cada jogo do campeonato no Estádio do Dragão, prometendo também à claque agilizar contactos com os clubes adversários para conseguir bilhetes a preços mais baixos nos jogos fora. Esses ingressos seriam destinados aos elementos do grupo organizado de adeptos. Esta informação consta do protocolo assinado entre o clube e a claque “azul e branca”, documento de dez páginas enviado para a Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) e consultado pelo PÚBLICO.