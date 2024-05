Um breve regresso a uma ligeira normalidade na política

O Governo parece ter finalmente descoberto que governar é como andar de bicicleta: se deixar de pedalar, cai. Depois das primeiras semanas de vazio que foram de imediato ocupadas pelas manobras da oposição, decidiu tomar a iniciativa e voltou a dar de si a imagem do que tem de ser: um Governo. Parece pouco, mas não é: bastou para instalar no país a ideia de que é possível ter atenção sobre os problemas do país e dar-lhes respostas. Parece fácil, mas não é: é preciso mostrar determinação, coragem e confiança para justificar a sua existência e reforçar a sua legitimidade. Sem as medidas para o complemento solidário para idosos, sem os acertos na política de habitação e, ainda mais, sem o anúncio da localização do novo aeroporto de Lisboa, estaríamos hoje focados na miserável tentativa do Chega de destituir o Presidente da República por suposta traição à Pátria.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt