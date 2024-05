Gaza: Israel ordena evacuação de mais zonas de Rafah

Porta-voz do exército israelita alegou que o “Hamas está a tentar restaurar os seus recursos na região”. Alertou residentes de várias zonas de Rafah para irem para a zonas humanitárias no Norte.

O exército israelita pediu, este sábado, aos residentes de mais áreas em Rafah, no Norte de Gaza, para abandonarem as suas casas e se dirigirem para a zona humanitária em Al-Muwasi. O aviso foi feito pelo porta-voz Avichay Adraee das IDF (Forças de Defesa de Israel, na sigla em inglês) no X, antigo Twitter.

"Estais numa zona de combate perigosa. O Hamas está a tentar restaurar os seus recursos na região e, portanto, as IDF vão trabalhar com grande força contra as organizações terroristas na região", avisa o porta-voz na mesma publicação. "Assim sendo, todos os que estejam nessa área estão a expor-se a si mesmos e às suas famílias ao perigo", conclui.

De acordo com os jornais Times of Israel e Haaretz, as forças israelitas estimam que cerca de 300 mil habitantes de Gaza já se dirigiram para a zona humanitária de Al-Muwasi.

Durante a noite, 24 palestinianos foram mortos em ataques israelitas em várias zonas no Centro de Gaza, de acordo com informação da agência palestiniana WAFA, citada pela Reuters.

O exército israelita assumiu, há poucos dias, o controlo operacional posto fronteiriço de Rafah, do lado palestiniano.

Até agora, o posto de Rafah era central para a entrada de ajuda humanitária em Gaza e para permitir a saída de cidadãos do enclave para o Egipto.

O governo norte-americano já suspendeu o envio de armas a Israel na semana passada, de forma a impedir que sejam usadas nas operações em Rafah.