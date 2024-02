A enfermeira Rita Costa viveu em Gaza uma guerra diferente das outras

Um conflito como nenhum outro: em Gaza a enfermeira Rita Costa, da organização não-governamental Médicos Sem Fronteiras (MSF), acabou de voltar da Faixa de Gaza onde viveu uma situação diferente do que encontrou em missões no Afeganistão, no Iémen, em Cabo Delgado: “é uma situação em que, de facto, todas as pessoas são atingidas”.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt