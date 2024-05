Wyndham Grand Algarve: entre as praias e o resort, um luxo de tranquilidade e conforto

Conforto e tranquilidade. São estas as bases que renderam ao Wyndham Grand Algarve, localizado na Quinta do Lago, na freguesia algarvia de Almancil, o prémio de melhor resort de luxo de Portugal, atribuído pelos World Travel Awards. E, assim que aqui poisamos, num dos espaços localizados ao nível do solo, percebemos os motivos. Com a janela aberta para a natureza, a banda sonora é pautada pelo chilrear festivo da passarada, a dar conta que é por ali bem-vinda.

