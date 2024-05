PS acusa Governo de “reaproveitar” a sua proposta que tira filhos do cálculo do CSI

A líder da bancada socialista, Alexandra Leitão, defendeu que o PS “governa através do Governo”, depois de o executivo ter aprovado uma medida que constava no seu programa eleitoral e não no da AD.

Alexandra Leitão, líder da bancada parlamentar do PS, falou sobre o decreto-lei aprovado pelo Governo, em Conselho de Ministros, que prevê a eliminação do rendimento dos filhos como critério e factor de exclusão na atribuição do Complemento Social para Idosos (CSI). A socialista recordou que a medida constava no programa eleitoral do PS – e que o partido até já tinha submetido esta quinta-feira um projecto-lei na Assembleia da República – mas não no Programa do Governo. E acusou o executivo de reaproveitar "à última da hora" a proposta. Na resposta, Hugo Soares, líder parlamentar do PSD, assegurou que "não sabia" que os socialistas iam apresentar esta proposta no Parlamento.

A deputada do PS garantiu que os socialistas já tinham submetido um projecto de lei nos serviços da Assembleia da República e, nesse sentido, considerou que o "Governo jogou numa antecipação". "Não vale a pena o Governo queixar-se de que o PS tenta governar a partir do Parlamento porque afinal o Governo aproveita as medidas do PS, portanto, governa mesmo através do Governo", atirou Alexandra Leitão. A proposta socialista deu entrada esta quinta-feira no Parlamento e será discutida no próximo dia 24 de Maio.

Alexandra Leitão recusou que a estratégia do Governo seja aproximar-se do PS, no entanto, acusou o executivo de reaproveitar "à última da hora" a medida, "provavelmente com algum intuito de um jogo político". O "PS não pretende governar, pretende fazer aprovar medidas, afinal o Governo aprova por decreto-lei as medidas do PS", insistiu.

A socialista afirmou que o PS tinha prometido cumprir as primeiras cinco medidas anunciadas pelo secretário-geral, Pedro Nuno Santos, e que, dessas, três parecem já estar encaminhadas – o fim das portagens em algumas antigas Scut (auto-estradas sem custos para os utilizadores), o aumento da dedução das despesas com a habitação em sede de IRS, aprovada na passada quarta-feira, e a medida agora anunciada pelo Governo.

Segundo a líder parlamentar, os socialistas "congratulam-se" e "registam com apreço" que a medida, retirada "unilateralmente aos programas eleitorais da oposição", tenha sido incluída no Programa do Governo.