Pedro Nuno fixa o objectivo: “Ganhar a Europa para depois ganhar Portugal”

Socialistas fizeram o lançamento do seu manifesto eleitoral. Líder não esqueceu Soares, elogiou Temido como ninguém, atacou a direita (a tradicional e a do extremo) e elogiou aumento do CSI.

Se dúvidas houvesse do que está no horizonte de Pedro Nuno Santos, a frase com que rematou o seu discurso de apresentação do manifesto eleitoral do PS às europeias de 9 de Junho parece dissipá-las. "Vamos ganhar as europeias para logo a seguir ganharmos Portugal", afirmou, num comício ao ar livre, sob a pala do Pavilhão de Portugal da Expo-98, na zona do Parque das Nações, em Lisboa. O líder do PS tem procurado fugir a falar em legislativas antecipadas, remetendo a responsabilidade e o tempo de governar para Luís Montenegro, mas parece não ter resistido agora, talvez para levantar as hostes socialistas e mobilizar para umas eleições que Pedro Nuno tem consciência que terão uma leitura nacional tanto para o seu partido como para o partido do Governo.