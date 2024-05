Maiorias e minorias fixas no Parlamento Europeu vão acabar nestas eleições

Com o crescimento das bancadas da direita radical e extrema, abrem-se novas alternativas à coligação “institucional” dos partidos europeístas do centro. A nova legislatura será mais imprevisível.

A exactamente um mês das eleições europeias, quando as campanhas nos 27 Estados-membros da União Europeia arrancam em força, o cenário mais provável continua a ser de um aumento significativo da representatividade de partidos populistas, nacionalistas e eurocépticos no Parlamento Europeu, dificultando a formação de alianças e coligações políticas no hemiciclo e tornando o trabalho legislativo mais imprevisível – e, provavelmente, mais ineficaz – no próximo mandato.