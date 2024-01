Crescimento das forças populistas e eurocépticas põe fim à “grande coligação” que domina o Parlamento Europeu

As forças de direita radical e extrema-direita deverão conquistar entre 183 e 197 dos 720 lugares de eurodeputado na próxima legislatura, um resultado histórico e que lhes assegura uma representação de 25%, suficiente para romper os consensos necessários para a distribuição dos cargos de topo das instituições comunitárias e a aprovação de legislação, projecta o European Council on Foreign Relations, num estudo em que estima qual a composição do Parlamento Europeu após as eleições de Junho, divulgado esta quarta-feira.

