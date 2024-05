Detido professor suspeito de 2 mil crimes de abuso de crianças

Foi detido um professor do 1.º ciclo do Agrupamento de Escolas Gonçalo Sampaio, em de Póvoa de Lanhoso, Braga. O homem de 50 anos é suspeito de pelo menos dois mil crimes de abuso sexual de crianças.

Um professor do 1.º ciclo no Agrupamento de Escolas Gonçalo Sampaio, em Póvoa de Lanhoso, distrito de Braga, foi detido pela alegada prática de pelo menos dois mil crimes de abuso sexual de crianças, avança a agência Lusa.

Em comunicado, a Polícia Judiciária (PJ) conta que o docente, de 50 anos, é suspeito "da prática de cerca de, pelo menos, do que foi possível apurar até ao momento, dois mil crimes de abuso sexual de crianças, a maioria agravados, e também, pelo menos, de um crime de pornografia de menores". No entanto, ainda é "desconhecida a real dimensão da sua actividade criminosa".

A PJ adianta, ainda, que "as diligências investigatórias tiveram início após denúncia feita pela Escola Secundária de Póvoa de Lanhoso​, relacionada com relatos de várias alunas que teriam sido vítimas de abuso sexual por parte do suspeito".

Suspeita-se que o homem praticava os abusos pelo menos desde o ano lectivo de 2017/2018 até à actualidade e "em contexto de sala de aula, sobre alunas com idades entre os seis e os nove anos, na escola básica onde se encontrava a trabalhar", lê-se no comunicado.

Na sequência de buscas realizadas ao posto de trabalho do arguido, "acabaram por ser localizados e apreendidos alguns objectos que poderão estar relacionados" com a prática destes crimes. A mesma fonte da PJ indicou igualmente à Lusa que o professor já tinha leccionado em escolas do Porto, de Vila Nova de Gaia, de Barcelos e de Amares.

O detido será presente ao Tribunal Judicial de Braga, para primeiro Interrogatório judicial e aplicação de medidas de coacção.