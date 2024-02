APAV registou 6776 crimes sexuais contra crianças nos últimos cinco anos

Nos últimos cinco anos, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) registou 6776 crimes sexuais contra crianças e jovens. De acordo com as estatísticas nacionais relativas a 2023, a que o PÚBLICO teve acesso e que são divulgadas nesta quinta-feira, o ano que passou foi aquele em que mais crimes deste género foram reportados, totalizando 1760 situações. Apesar desta dimensão, os crimes de violência doméstica continuam a dominar a larga maioria do total de crimes relatados pela APAV ao longo de 2023: foram sinalizados 23.465 crimes deste tipo, que representam 75,8% do total de 30.950 crimes reportados.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt