PSD vai contar custos das propostas da oposição e horas que os ministros passam no Parlamento

A bancada do PSD quer divulgar o impacto orçamental que as propostas apresentadas pela oposição terão nas contas do Governo.

O PSD vai fazer contas aos custos das propostas com impacto orçamental significativo aprovadas na generalidade, "à revelia" do Governo. O anúncio foi feito pelo deputado social-democrata Hugo Carneiro, durante a reunião desta quarta-feira da Comissão de Orçamento e Finanças no Parlamento. Ao PÚBLICO, o social-democrata diz que a publicação destas contas deverá ser feita no site do partido "muito em breve". Em cima da mesa está ainda a contabilização do "número de horas" que os membros do Governo passam no Parlamento, a pedido dos partidos, revela Hugo Carneiro.