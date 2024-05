O PSD desafia o PS e as restantes bancadas da oposição a concentrar a discussão da descida do IRS na especialidade apenas à alteração das taxas dos escalões e a deixar para a discussão do Orçamento do Estado (OE) de 2025 todas as outras iniciativas de redução da carga fiscal já colocadas em cima da mesa pelos partidos, que passam, por exemplo, por aumentar a dedução específica, aumentar tectos de deduções à colecta ou melhorar a isenção do mínimo de existência.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt