Taxas descem do primeiro ao oitavo escalões e, com isso, o IRS baixa para todos. Quem está isento assim continuará. Simulações mostram diferentes graus de poupança de 2023 para 2024.

A configuração final das taxas do IRS que resulta da proposta de lei do Governo de Luís Montenegro permitirá aos contribuintes do quinto, sexto, sétimo escalões uma melhoria no rendimento líquido superior a 3% relativamente à situação fiscal de 2023, mostram simulações elaboradas pela consultora PwC para o PÚBLICO. É o caso de alguns contribuintes destes patamares de rendimento, mas também nalgumas situações fiscais específicas de quem está no primeiro escalão.