Sete mortos e vários feridos em ataque israelita em Gaza

Ataque no Norte da Faixa de Gaza fez sete mortos, todos da mesma família. Testemunhas falam de ataques no Centro e Sul da Palestina. EUA suspendem entrega de bombas a Israel.

Pelo menos sete pessoas morreram nesta quarta-feira e várias ficaram feridas num ataque aéreo israelita em Gaza, disse uma fonte de um hospital local.

O ataque visou um apartamento e matou sete membros de uma família na Cidade de Gaza, no Norte da Faixa de Gaza​, indicou a mesma fonte do hospital Al-Ahli, citada pela agência de notícias France-Presse.

Ao início da madrugada, testemunhas disseram ter ocorrido tiros e ataques no Centro e no Sul do enclave palestiniano, nomeadamente na zona de Rafah. Na segunda-feira, pelo menos 20 pessoas tinham morrido na zona de Rafah depois de tanques do exército de Israel terem avançado sobre a zona Sul do enclave palestiniano, assumindo o controlo do posto fronteiriço com o Egipto.

Na terça-feira à noite, o exército israelita disse ter interceptado um drone lançado pela milícia pró-iraniana Resistência Islâmica do Iraque contra um "objectivo importante" em Eilat, no Sul de Israel e nas margens do mar Vermelho, de acordo com um comunicado divulgado na rede social X.

O grupo reivindicou o ataque, que tinha como alvo um "local importante" naquela cidade, embora não tenha avançado qualquer pormenor, de acordo com a agência de notícias iraquiana Shafaq News.