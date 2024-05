Rússia volta a bombardear rede de electricidade ucraniana

A Rússia lançou uma grande vaga de bombardeamentos sobre a Ucrânia durante a madrugada desta quarta-feira, visando sobretudo infra-estrutura ligada à produção e distribuição de energia em várias regiões do país.

Este foi um dos ataques aéreos mais intensos das últimas semanas e acontece um dia depois da tomada de posse de Vladimir Putin para mais um mandato como Presidente russo e na véspera do Dia da Vitória, em que a Rússia comemora a capitulação da Alemanha nazi na II Guerra Mundial.

“Outro ataque maciço contra a nossa indústria de energia”, disse o ministro ucraniano da Energia, German Galushchenko, numa publicação no Telegram.

Os sistemas de fornecimento e distribuição de electricidade foram atingidos nas regiões de Poltava, Kirovograd, Zaporijjia, Lviv, Ivano-Frankivsk e Vinnitsia, segundo o Governo, que ainda está a tentar apurar a extensão dos danos.

Além disso, foram ainda atingidas 30 residências, veículos de transporte público, carros e um quartel de bombeiros, disse o ministro, citado pela Reuters. Pelo menos duas pessoas ficaram feridas na região de Kiev e outras duas em Kirovograd.

A Força Aérea ucraniana disse ter abatido 39 dos 55 mísseis e 20 dos 21 drones usados pela Rússia no ataque desta manhã.

A intensificação dos bombardeamentos contra as redes de electricidade ucranianas faz parte da estratégia de Moscovo para aumentar a pressão sobre as autoridades do país vizinho, enquanto tem obtido alguns ganhos territoriais no Donbass. Os bombardeamentos desta madrugada visaram regiões longe da linha da frente dos combates, à excepção de Zaporijjia.

A Força Aérea polaca, em conjunto com aliados da NATO, enviou aeronaves para proteger o espaço aéreo polaco de potenciais mísseis e drones russos, segundo o Kyiv Independent.

A Rússia diz que não ataca alvos civis na Ucrânia, mas considera legítimos os ataques contra a infra-estrutura energética por considerar que são parte integrante do sistema militar ucraniano.

Moscovo também tem tentado explorar as fragilidades momentâneas da Ucrânia, que sofre há meses com uma escassez de munições para as suas defesas anti-aéreas por causa do bloqueio na aprovação de um pacote de ajuda militar pelo Congresso dos EUA. No mês passado, a ajuda foi finalmente aprovada, mas ainda irá demorar algumas semanas até ter efeitos no terreno.