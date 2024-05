Com a ajuda a caminho, a Ucrânia prepara-se para um mês perigoso

O envio do pacote de assistência militar norte-americano deverá começar a ter efeitos no campo de batalha a partir de Junho. Até lá, as forças russas vão intensificar a ofensiva no Donbass.

O mês de Maio será um dos mais difíceis para as forças ucranianas que combatem a invasão russa no Leste do país. Enquanto aguardam pela chegada de munições, armamento, veículos blindados e mais soldados, as forças de Kiev terão de resistir às ofensivas russas que se estão a intensificar no Donbass, com o objectivo de romper a linha da frente. Moscovo sabe que a janela de oportunidade aberta pelo impasse no Congresso dos EUA está a fechar-se. Segue-se um novo capítulo nesta guerra.