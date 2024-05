Quatro crianças feridas após ataque russo a centro desportivo de Kharkiv

Dois dos menores, de 14 e 15 anos, estão em estado grave, de acordo com o governador de Kharkiv.

Pelo menos quatro crianças ficaram feridas esta quarta-feira na cidade ucraniana de Kharkiv, vítimas de um ataque russo que atingiu o centro desportivo de uma escola no bairro de Saltovski.

De acordo com o governador regional, Oleg Sinegubov, as crianças feridas têm entre oito e 15 anos e duas estão em estado grave. As autoridades informaram ainda que três adultos precisaram de receber assistência médica, mas nenhum ficou gravemente ferido.

"O terror contra a população civil de Kharkiv continua. Na sequência de um ataque à região, várias crianças ficaram gravemente feridas. Os rapazes, de 13, 14 e 15 anos estavam a jogar futebol num campo desportivo" quando o local foi atingido, na tarde desta quarta-feira, afirmou Oleg Sinegubov, em declarações divulgadas nas redes sociais.

"A escola e edifícios residenciais próximos ficaram danificados. Procuradores e investigadores da polícia estão agora a tomar todas as medidas para documentar os crimes de guerra cometidos pelas forças armadas russas", garantiu o governador.

Ficaram hospitalizados dois rapazes, de 14 e 15 anos, e um outro cidadão de 55 anos.