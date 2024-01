Kharkiv, a cidade onde os relógios pararam e os mísseis russos chegam em 40 segundos

Kharkiv (Carcóvia) é a segunda maior cidade da Ucrânia, mas a primeira numa trágica estatística: é a mais afectada pela guerra. Antes da invasão da Rússia, contava cerca de 1,5 milhões de habitantes. Hoje, pelo menos um terço da população deixou a cidade. E há quem diga que metade procurou refúgio noutras regiões da Ucrânia ou no estrangeiro. Existe, por exemplo, uma grande comunidade oriunda de Kharkiv no Porto. Certo é que, desde o início do conflito, nenhuma outra cidade ucraniana foi tantas vezes atacada com mísseis — aqui já morreram mais de 600 pessoas, um número que sobe para 2360 em toda a região. Há ainda cerca 1000 desaparecidos, de acordo com Andriy Kostin, procurador-geral da Ucrânia, que escreveu no Telegram que nesta região do país estão a ser investigados 21 mil crimes de guerra.

