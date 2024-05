O que prevê o acordo de rendimentos

Assinado a 9 de Outubro de 2022, e reformulado em 2023, o acordo de médio prazo para a melhoria dos rendimentos, dos salários e da competitividade prevê medidas fiscais, para os trabalhadores e para as empresas, em troca de aumentos salariais no sector privado e de uma subida do salário mínimo até aos 900 euros em 2026. Muitas das medidas foram concretizadas pelo Governo de António Costa, mas outras ficaram pelo caminho e dependem do novo executivo liderado por Luís Montenegro.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt