Concertação social retomada sem “linhas vermelhas” da CIP e com aviso da UGT

Na primeira reunião da Comissão Permanente de Concertação Social dirigida por Luís Montenegro, os parceiros sociais querem saber o que acontecerá ao acordo de rendimentos assinado em 2022 pelo executivo do PS, o que significa “revisitar” a lei laboral e quais as prioridades do Governo até ao final da legislatura. A Confederação Empresarial de Portugal (CIP) vai para o encontro desta terça-feira sem “linhas vermelhas”, a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) admite discutir novos pontos para incentivar a competitividade das empresas e, do lado sindical, a UGT avisa que, se o acordo cair, nunca mais voltará a pôr a sua assinatura num entendimento tripartido.

