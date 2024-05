Fisco impede isenção de IVA nas explicações que se limitam a trabalhos de casa

Centros de estudo têm de aplicar IVA de 23%, se aulas não implicarem explicação de matéria. AT traça linha num caso de fronteira em que é difícil distinguir a “explicação” do simples “apoio escolar”.

A partir deste ano, os serviços prestados pelos centros de explicações passaram a estar isentos de IVA (antes, só as aulas ministradas a título pessoal pelos explicadores o estavam). Mas se a lei foi alterada pelo Parlamento com o último Orçamento do Estado para evitar tratamentos fiscais desiguais, as subjectividades não desapareceram: o fisco vem agora considerar que nem todas as actividades desenvolvidas pelos centros de estudo podem beneficiar da tal isenção do imposto sobre o valor acrescentado.