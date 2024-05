Montenegro admite acrescentar “novos objectivos” ao acordo de rendimentos

Primeiro-ministro garantiu aos parceiros sociais que vai cumprir o acordo assinado com o anterior Governo, mas isso não o impedirá de o “revisitar”. Sempre em diálogo com patrões e sindicatos.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, garante que vai cumprir o acordo de rendimentos assinado pelo anterior executivo, mas isso não o impedirá de “revisitar” o documento e de lhe acrescentar “novos objectivos”, em diálogo com os parceiros sociais.

“O Governo mudou, mas o compromisso deve ser cumprido. É a palavra do Governo da República”, afirmou nesta terça-feira à saída da reunião da Comissão Permanente de Concertação Social, a primeira a que presidiu desde que tomou posse.

"Acertámos com os parceiros sociais cumprir os acordos que estão hoje em vigor, quer do ponto de vista dos rendimentos e da competitividade, quer do ponto de vista da formação profissional e da qualificação”, disse, acrescentando que também há disponibilidade “para fazer uma avaliação sobre o grau de execução do que está acordado e sobre a necessidade de poder tomar medidas novas e de acrescentar novos objectivos em diálogo com os parceiros sociais".

A 11 de Abril, no Parlamento, o primeiro-ministro prometeu discutir com os parceiros sociais “as bases de um novo acordo que consagre o reforço dos rendimentos e da produtividade dos trabalhadores portugueses e a competitividade e crescimento da nossa economia".

Afinal, na reunião desta terça-feira, Montenegro afastou a ideia de negociar um novo acordo, preferindo antes avaliá-lo e, se for caso disso, modificá-lo “no sentido positivo”.

Essa avaliação será feita por dois grupos de trabalho, um para o acordo de rendimentos e outro para o acordo de formação, que se reunirão nos dias 21 e 28 de Maio.