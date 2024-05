Terça na TV: do Grito de Iolanda à diversidade de um Planeta Queer

CINEMA

Trip de Família

Hollywood, 21h30

Uma comédia de Rawson Marshall Thurber. David Burke (Jason Sudeikis) mantém um negócio discreto de tráfico de marijuana. Um dia, é roubado e fica com uma dívida. Para a saldar, arquitecta um plano para ir ao México buscar um carregamento: alugar uma rulote e seguir viagem com uma família inventada, da qual (julga ele) ninguém desconfiará.

Holy Spider

TVCine Action, 00h10

Jornalista em Teerão (Irão), Arezoo Rahimi chega à cidade sagrada de Mashhad para investigar a morte de várias prostitutas. O filme acompanha a última noite de uma das vítimas e os esforços da repórter para encontrar pistas que identifiquem o assassino. À medida que avança no caso, vai-se deparando com alguma resistência dos agentes da polícia, que consideram o homicida uma espécie de justiceiro que os ajuda a limpar as ruas da criminalidade e do pecado.

Realizado por Ali Abbasi, este thriller baseia-se na história verídica de Saeed Hanaei, um pedreiro e ex-veterano de guerra que sentia que era sua missão divina acabar com a prostituição e que foi responsável pela morte de 16 mulheres. Holy Spider foi seleccionado para competir no Festival de Cinema de Cannes em 2022, onde Zar Amir Ebrahimi conquistou o prémio de melhor actriz, tornando-se a primeira iraniana a receber esse galardão.

SÉRIE

Lei & Ordem: Unidade Especial

Star Life, 22h20

Estreia-se a 25.ª temporada da mais longeva série criminal do franchise criado por Dick Wolf. Segue a brigada liderada por Olivia Benson (Mariska Hargitay, premiada com um Emmy e um Globo de Ouro) e os crimes particularmente graves que ela investiga – como o da criança que desaparece em plena luz do dia, no primeiro episódio desta época. Há novos casos todas as terças.

DOCUMENTÁRIOS

Planeta Queer

RTP2, 15h42

Flamingos ostensivamente gay, primatas pansexuais, cogumelos multigénero, peixes-palhaço que mudam de sexo… São apenas alguns dos muitos exemplos de que “a natureza tem a mente aberta” no que respeita ao género e à sexualidade. Este documentário, realizado por Ed Watkins, lança-se numa “busca global pela queerness na natureza”, desmontando de forma leve e bem-humorada preconceitos sobre o que é ou não natural.

No documentário também entram humanos. São chamados a comentar esses exemplos, na qualidade de especialistas em áreas como biologia marinha, história natural ou sexologia. “Há amor, diversidade e as mais extraordinárias e complexas relações que possam imaginar”, constata um deles.

Inesquecíveis Viagens de Comboio

RTP2, 20h37

Mais uma voltinha, mais uma viagem pelo mundo sobre carris. É o início da 12.ª temporada da série documental que tem como “maquinista” o jornalista francês Philippe Gougler. A bordo de composições ora arcaicas ora ultramodernas, vai mostrando paisagens naturais, patrimoniais e humanas de vários países. Esta leva de episódios vai da Guatemala à Noruega, com passagem pela República Dominicana, a Sibéria, a Grécia e o México.

Agora é a Minha Vez

RTP2, 22h54

Francesco Miccichè filma esta reconstituição dos últimos dias de Paolo Borsellino (1940-1992), o juiz que enfrentou a máfia siciliana até ser assassinado num carro armadilhado, em Palermo, aos 52 anos. Neste docudrama, em que Cesare Bocci assume o papel de Borsellino, a recriação histórica combina-se com testemunhos recolhidos nos últimos anos junto de familiares, jornalistas e outras pessoas ligadas aos eventos.

INFORMAÇÃO

É ou Não É? - O Grande Debate

RTP1, 22h28

Directo. “É possível reparar erros do nosso passado?” é a pergunta geradora do debate desta noite. O painel moderado pela jornalista Maria Nobre debruça-se sobre eventuais compensações, devoluções e reparações aos países que foram colonizados – uma questão delicada e complexa, recentemente recolocada na agenda pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que defendeu que Portugal tem a obrigação de liderar esse processo.

MÚSICA

Festival Eurovisão da Canção 2024

RTP1, 20h

Em directo da cidade sueca de Malmö, é transmitida a primeira semifinal da 68.ª edição do Festival Eurovisão da Canção, em que Portugal participa com Grito, pela voz de Iolanda. É a 14.ª a actuar. Chipre, Sérvia, Lituânia, Irlanda, Ucrânia, Polónia, Croácia, Islândia, Eslovénia, Finlândia, Moldova, Azerbaijão, Austrália e Luxemburgo são os outros países em prova esta noite. A segunda semifinal está marcada para quinta-feira; a final, para sábado.