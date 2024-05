Morreu o actor Bernard Hill, capitão do Titanic no filme de James Cameron

O actor britânico Bernard Hill, conhecido pelos seus papéis nos filmes Titanic e O Senhor dos Anéis, morreu este domingo e a notícia foi confirmada à BBC pelo seu agente, Lou Coulson. Tinha 79 anos.

Hill interpretou o capitão Edward Smith no filme Titanic, de James Cameron, vencedor de um Óscar em 1997, e o rei Theoden na trilogia O Senhor dos Anéis, tendo sido o único actor a ter participado em dois filmes que ganharam onze Óscares cada.

Nascido em Blackley, no norte de Inglaterra, em 17 de Dezembro de 1944, o actor cresceu no seio de uma família católica mineira e desde cedo se sentiu atraído pelo teatro, o que o levou a estudar na Manchester School of Theatre.

Também interpretou o sargento Putnam no filme Gandhi, de 1982, realizado por Richard Attenborough, e desempenhou pequenos papéis em vários dramas da televisão britânica, incluindo em Eu, Cláudio (1976), na personagem do romano Gratus.

A actriz Barbara Dickson, que contracenou com ele num musical baseado nos Beatles, foi uma das pessoas que lhe prestaram homenagem na rede social X, descrevendo-o como um "actor maravilhoso".

A directora da BBC Drama, Lindsay Salt, afirmou que Hill "abriu um caminho no ecrã e a sua carreira duradoura, repleta de papéis icónicos e notáveis, é prova do seu incrível talento".