Como se mede o sucesso de O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder na TV de hoje?

Em dia de estreia de novo episódio de... House of the Dragon , fazem-se os balanços finais da primeira temporada da série concorrente. HBO gera mais buzz , Amazon é mais pausada.

Na sexta-feira chegou ao fim a primeira temporada de O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder, a grande cartada da Amazon para a luta pela relevância (e subscrições) no streaming. Havia um mistério para revelar e provocar os espectadores para continuar na Terra Média, mas no final das contas há também uma pergunta a responder — quão bem-sucedida foi a série e como se mede esse sucesso no ecossistema digital?