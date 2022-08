O regresso do rei

Duas coisas sobre Os Anéis do Poder: será a série televisiva mais cara de sempre e o secretismo que a rodeia tornou-se lenda em Hollywood. Rezam as crónicas dos idos de 2019 que algures em Santa Monica, na Califórnia, havia um bunker e dentro dele uma sala de janelas completamente vedadas na qual só se podia entrar com a impressão digital certa. Era a sala onde se escrevia a série com que a Amazon Prime Video quer inscrever o seu nome nos pergaminhos dos blockbusters televisivos.