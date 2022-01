A série passa-se na Segunda Era do universo criado por J.R.R. Tolkien e será a primeira representação audiovisual dessa etapa.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder é o título da futura série da Amazon Prime Video baseada no universo criado por J.R.R. Tolkien, anunciou esta quarta-feira a plataforma de streaming. Além do título da série, muito aguardada pelos fãs da obra literária original e dos filmes de Peter Jackson, a produção revelou também que o enredo girará em torno da forja dos anéis que estão ao centro da criação de Tolkien.

“Este é um título que imaginamos que pudesse viver na capa de um livro, ao lado de outros clássicos de J.R.R. Tolkein. O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder une todas as grandes histórias da Segunda Era da Terra Média: a forja dos anéis, o surgimento de Dark Lord Sauron, o épico conto de Númenor e a Última Aliança entre Elfos e Homens”, referem os showrunners da série J.D. Payne e Patrick McKay, citados pela Amazon em comunicado.

A série, que se estreia a 2 de Setembro em todos os países e territórios em que a Amazon Prime Video está disponível, tem já a fama de ser a mais cara de sempre (envolve um orçamento de 384 milhões de euros só para a primeira temporada) e uma das mais sigilosas produções das chamadas “guerras do streaming”. É o trunfo da Amazon, provavelmente a mais forte concorrente da líder e pioneira Netflix, para angariar mais assinantes, e por isso tem um contrato de desenvolvimento para várias temporadas.