Imagens mostram primeira expedição ao Titanic depois do naufrágio

A divulgação das imagens, gravadas em 1986, coincide com os 25 anos do lançamento do filme Titanic, de James Cameron.

O Instituto Oceanográfico Woods Hole (IOWH, na sigla em inglês) divulgou imagens do Titanic nunca antes vistas pelo público. O vídeo de 80 minutos remonta a 1986 e mostra uma das primeiras expedições ao navio depois do seu naufrágio. O lançamento coincide com a celebração dos 25 anos do filme de James Cameron que mitificou o Titanic.

Cerca de três quilómetros abaixo da superfície do mar vê-se um navio imponente, pensado pela White Star Line como indestrutível e “impossível de afundar”. Naufragou na primeira viagem que fez, em 1912. Em 1985, uma equipa do IOWH, liderada por Robert Ballard, em articulação com o Instituto Francês de Oceanografia, conseguiu localizar os destroços do navio. Em 1986, voltaram ao local, desta vez com um submarino com capacidade para três tripulantes, Alvin, e um veículo operado remotamente, Jason Jr. Foi a primeira vez que alguém viu o Titanic depois do naufrágio – o vídeo mostra o estado do navio, 74 anos depois de ter embatido num icebergue.

Nas imagens, é clara a ocupação do Titanic pela vida marinha que revestia todos os cantos do navio. Vêem-se colunas, escadarias e até um candelabro ainda pendurado. Há uma gravação do escritório do chefe de cabina e é possível ver o momento em que o submarino Alvin estacionou no convés.

Ao longo dos anos, têm sido vários os documentários a fazer uso de parte destas imagens, mas esta quarta-feira marca a possibilidade de ver mais de uma hora de gravação sem cortes da expedição de 1986, no canal de YouTube da IOWH. “Ao divulgar estas filmagens, o IOWH está a ajudar a contar uma parte importante de uma história que atravessa gerações e dá a volta ao mundo”, afirmou James Cameron, realizador de Titanic, citado pela IOWH.

A 10 de Abril de 1912, o Titanic partiu de Southampton, Inglaterra, com destino a Nova Iorque. Quatro dias depois, embateu num icebergue e naufragou, tornando-se num dos grandes desastres do século XX: cerca de 1500 pessoas morreram e 700 foram resgatadas. Desde essa altura até aos anos 80, investigadores de vários pontos do globo tinham como objectivo encontrar os restos do Titanic. Em 1985, foram descobertos e fotografados. Para o IOWH, esta descoberta “incentivou grandes vantagens no desenvolvimento da tecnologia de exploração marítima”.

Em 1997, o filme Titanic, de James Cameron, foi um sucesso de bilheteiras e de crítica: foi nomeado para 14 Óscares e levou 11 para casa. Até 2009, foi o filme mais visto de sempre nos cinemas e apenas Avatar (2009) e Vingadores: Endgame (2019) conseguiram destroná-lo. Em 2023, celebrou os 25 anos com um relançamento em 3D, 4K e HDR.