Em vésperas do Dia da Mãe, a avó defende, mais uma vez, que as mães têm de ser chatas. Isso mesmo, que lhes cabe o papel de estarem insistentemente a dizer que os cotovelos não se põem na mesa, que não se come de boca aberta, que convém por um “sff” antes de um pedido, e um “obrigada” no fim, num esforço (cansativo, aliás) de transformar os filhos em criaturas bem-educadas. É um papel ingrato, argumenta, mas necessário, já que mais ninguém terá a paciência de o desempenhar. Do resultado depende a felicidade daqueles futuros adultos.

Mas a filha-mãe destas Birras, contrapõe: se as mães têm de ser chatas, então as filhas não lhe podem ficar atrás. E explica como e porquê. Ponha os auscultadores e entre no ringue — por aqui estas datas celebram-se de forma politicamente incorrecta. Bom Dia da Mãe.

