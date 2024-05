Nave Starliner da Boeing preparada para primeira missão espacial tripulada

A nave Starliner da Boeing recebeu "luz verde" para a sua primeira missão espacial tripulada, prevista para a madrugada da próxima segunda-feira desde o Cabo Canaveral, Florida (EUA), com destino à Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês).

A informação foi adiantada esta sexta-feira pela NASA e a construtora de aviões norte-americana. O responsável do programa de tripulação comercial da agência espacial norte-americana, Steve Stich, destacou que as revisões preparatórias finais da missão foram positivas e a nave obteve autorização final para a sua viagem.

A cápsula irá para o espaço num foguetão Atlas V, da United Launch Alliance, descolando de Cabo Canaveral às 22h34 de segunda-feira nos Estados Unidos (3h34 de Lisboa), com os astronautas da NASA Butch Wilmore e Suni Williams a bordo.

"Teremos uma aventura totalmente nova. Esta é uma parte importante da nossa exploração espacial e do que chamo a 'era de ouro da exploração espacial'", frisou esta sexta-feira o chefe da NASA, Bill Nelson.

O sucesso desta missão significará que a NASA terá um segundo fornecedor, depois da SpaceX, para o transporte de missões tripuladas e de carga até ao laboratório espacial, depois dos contratos assinados com as duas empresas em 2014.

"Temo-nos esforçado para que a equipa comercial tenha dois sistemas de transporte espacial independentes", sublinhou Steve Stich.

Cápsula reutilizável

Se descolar com sucesso, a nave chegará à ISS na quarta-feira e os seus dois tripulantes permanecerão na estação durante cerca de uma semana, antes de regressarem ao Sudoeste dos Estados Unidos, através de um sistema de pára-quedas.

No ano passado, problemas detectados no sistema de pára-quedas obrigaram a adiar a missão quando faltava um mês e meio para a descolagem, marcada para 21 de Julho.

A Boeing lançou com sucesso uma missão não tripulada a 19 de Maio de 2022, que atracou na ISS no dia seguinte, onde a nave CST-100 Starliner permaneceu durante quatro dias antes de se separar de forma autónoma para pousar depois no Novo México, nos Estados Unidos.

A cápsula, de cinco metros de altura e 4,6 metros de diâmetro, é reutilizável (com limite de até dez utilizações) e tem capacidade máxima de sete pessoas, embora as missões tripuladas encomendadas pela NASA no âmbito deste programa tenham normalmente quatro ou cinco passageiros.