Particulares suportam 83,5% das perdas por fraude nas transferências a crédito

Maioria das fraudes envolvem operações bancárias realizadas através do homebanking e do telemóvel, e são realizadas essencialmente através da manipulação do cliente bancário.

As perdas por fraudes com meios de pagamento electrónicos ascenderam a cinco milhões de euros no primeiro semestre do ano passado, registando uma queda de 37,4% nos cartões e 34% nas transferências a crédito, comparativamente aos primeiros seis meses de 2022. Face a este dado, o Banco de Portugal (BdP) conclui que “os níveis de fraude permaneceram reduzidos”.