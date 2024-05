Fim-de-semana na TV: Despertares, Nerone e “May the fourth be with you

CINEMA

Star Wars: Episódio IV - Uma Nova Esperança

Star Channel, sábado, 10h05

Qualquer fã que se preze sabe que este sábado é dia da Guerra das Estrelas. "May the fourth be with you", assim manda a derivação da frase emblemática da saga, "May the force be with you", aplicada a 4 de Maio. Para assinalar a data, o Star Channel alinhou uma maratona de manhã à noite, a começar pelos primeiros três filmes realizados por George Lucas – Uma Nova Esperança, O Império Contra-Ataca e O Regresso de Jedi – e a continuar com a trilogia que veio depois, mas que os antecede do ponto de vista narrativo: A Ameaça Fantasma, O Ataque dos Clones e A Vingança dos Sith.

La La Land: Melodia de Amor

AXN White, sábado, 21h25

Seis Óscares (em 14 nomeações) premiaram, em 2017, o musical escrito e realizado por Damien Chazelle, em que Emma Stone e Ryan Gosling fazem par numa história de amor, sonhos, canções e coreografias: ela é uma aspirante a actriz; ele, um pianista de jazz. Além de Stone e Gosling, entram no filme os actores J.K. Simmons, Rosemarie DeWitt, Thom Shelton e o músico John Legend.

Sublime Expiação

TVCine Edition, sábado, 22h

Esta adaptação do best-seller de Lloyd Douglas fez de Rock Hudson uma estrela e foi um mega-sucesso do cineasta alemão Douglas Sirk em 1954. É um melodrama que conta a história de amor entre uma mulher cega (Jane Wyman, nomeada para o Óscar de melhor actriz) e um playboy milionário (Hudson) que foi indirectamente responsável pela morte do marido dela e pela sua cegueira, e que, quando toma consciência disso, tenta emendar a sua vida.

Sublime Expiação abre um ciclo dedicado a Sirk, em exibição aos sábados à noite. No próximo, passa O Que o Céu Permite; nos seguintes, Escrito no Vento e Imitação da Vida.

A Herdade

RTP2, sábado, 00h43

Filme realizado por Tiago Guedes (Prémio Bisato d’Oro da crítica no 76.º Festival de Veneza), segundo um argumento de Rui Cardoso Martins. Albano Jerónimo encarna um latifundiário e patriarca de uma abastada família tradicional portuguesa, cuja vida é um espelho de Portugal desde a década de 1940. Também alinham no elenco Sandra Faleiro, Miguel Borges, Diogo Dória, Victoria Guerra, Teresa Madruga e Ana Bustorff, entre outros. ​

Despertares

AXN Movies, domingo, 14h

Filme de Penny Marshall, adaptado do livro do neurologista Oliver Sacks, sobre um médico que consegue um milagre involuntário quando traz à normalidade uma série de doentes que se encontravam em estado praticamente vegetativo. Descobre também que a droga usada produz efeitos secundários inesperados.

Robert De Niro interpreta um dos personagens que desperta subitamente para a vida. Robin Williams é o médico deslumbrado com a essência do ser. Despertares esteve nomeado para três Óscares em 1991: melhor filme, actor principal (De Niro) e argumento adaptado (Steven Zaillian).

Não Sou Nada

TVCine Edition, domingo, 18h20

Projecto de longa gestação, este néon-noir literário de Edgar Pêra foi escrito com Luísa Costa Gomes e ancora-se na ideia dos heterónimos de Fernando Pessoa para brincar com os códigos do cinema de género e da série B, passados pelo particular sistema de filtros psicotrópicos de Pêra (mesmo que, aqui, muito mais controlados do que lhe é habitual).

Neste universo paralelo, o “verdadeiro” poeta, encarnado pelo actor Miguel Borges, dirige uma editora que é também uma “produtora de conteúdos” assinados pelos seus heterónimos em longas filas de secretárias, com um departamento de cinema gerido por Álvaro de Campos (a Ecce Film, de facto uma ideia de Pessoa). Para além de Borges, o elenco conta com Victoria Guerra, Paulo Pires e Albano Jerónimo.

Não Sou Nada é emitido para assinalar o Dia Mundial da Língua Portuguesa, juntamente com o drama Légua, de Filipa Reis e João Miller Guerra (às 19h55), e a comédia A Bela América, de António Ferreira (22h).

Vida Inteligente

AXN Movies, domingo, 21h10

Thriller de ficção científica dirigido por Daniel Espinosa, com Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson e Ryan Reynolds. A tripulação da Estação Espacial Internacional recolhe uma sonda vinda de Marte com uma amostra que prova a existência de vida extraterrestre. A criatura tem inteligência e consciência – e também intenções pouco amigáveis. Os astronautas têm de conseguir destruí-la antes que entre em contacto com a atmosfera terrestre.

DOCUMENTÁRIO

Eneida

TVCine Emotion, domingo, 16h50

A abrir um especial motivado pelo Dia da Mãe – que depois segue por caminhos de ficção, com os filmes O Espaço Entre Nós, Mayla Nilo (Laura) e The Persian Version – está este documentário de Heloísa Passos, datado de 2022, em que a realizadora brasileira vira a câmara para a própria família, para filmar (e ajudar) a mãe, de 84 anos, na sua jornada em busca da filha mais velha, que não vê há 20 anos.

SÉRIES

Star Wars: Lendas do Império

Disney+, sábado, streaming

Também a propósito deste “May the fourth”, a Disney+ estreia esta série animada de seis episódios, protagonizada por duas guerreiras em caminhos divergentes: Morgan Elsbeth e Barriss Offee.

Will & Grace

Star Comedy, sábado, 21h18

A multipremiada sitcom norte-americana que marcou o panorama televisivo assim que apareceu, no final dos anos 1990, está a ser resgatada pela Star Comedy, em doses semanais de cinco episódios. Entra na segunda temporada, com a terceira já agendada para dia 19.

ÓPERA

Nerone

RTP2, sábado, 22h04

Em 1924, o La Scala de Milão era palco da estreia desta ópera em quatro actos escrita e composta pelo italiano Arrigo Boito – uma estreia póstuma, já que o compositor morreu em 1918, sem a ter finalizado e depois de lhe ter dedicado décadas da sua vida. Aqui, assistimos à obra na visão que o encenador austríaco Olivier Tambosi levou a palco em 2022. A narrativa situa-se nas impiedosas perseguições de Nero, imperador romano, aos cristãos.

MÚSICA

Sinfonia N.º 3 Heróica de Beethoven

RTP2, domingo, 22h55

Registo do concerto realizado no Centro Cultural de Belém, a 26 de Novembro de 2023, em que a Orquestra Metropolitana de Lisboa se lançou à terceira sinfonia de Beethoven, mais conhecida como Heróica, sob a direcção do maestro Pedro Neves. Antes de abordar a obra do compositor alemão, interpretou Talkin(g) (A)bout My Generation, de Pedro Lima, e o Concerto para acordeão e orquestra de Luís Tinoco, em estreia absoluta e com o acordeonista João Barradas como convidado.

ENTRETENIMENTO

Taskmaster

RTP1, sábado, 21h59

O actor José Condessa é o convidado do oitavo e último episódio desta quarta temporada. “Ei-lo que põe no cepo a reputação, entregando-se a tarefas deliciosamente doentias com energia maníaca – como se a sua vida dependesse disso”, escreveu nas redes sociais Nuno Markl, parceiro do mestre-de-cerimónias Vasco Palmeirim. É neste sábado que se sabe qual dos concorrentes fixos se sagra vencedor desta época: Toy, Madalena Abecasis, Carolina Deslandes ou Cândido Costa.

Festa da Flor da Madeira

RTP1, domingo, 14h15

Directo. No dia do 45.º Cortejo Alegórico da Flor, ponto alto da festa, o canal público sintoniza-se no colorido desfile que percorre o centro do Funchal e que prova que a Madeira é mesmo um (grande) jardim.

INFANTIL

Star Wars: As Aventuras dos Jovens Jedi

Disney Junior, sábado, 8h30

Os mais pequenos também têm direito a um mimo à medida deste dia de Star Wars: uma maratona, até às 21h45, com os aprendizes Kai, Lys e Nubs, enviados pelo mestre Yoda para treinarem no Templo Jedi de Tenoo.

O Diário de Um Banana (VP)

Disney Channel, domingo, 10h55

Os best-sellers de Jeff Kinney, que conquistaram milhões de leitores em todo o mundo com as aventuras e desventuras de Greg Heffley, um miúdo com sede de popularidade a braços com as agruras da escola e o advento da adolescência, ganharam vida (animada) em 2021 neste filme realizado por Gino Nichele e Swinton O. Scott III. A história corresponde à do primeiro livro da colecção. A sequela, O Diário de Um Banana: O Rodrick É Terrível (2022), passa logo a seguir.