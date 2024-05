Symbioz reforça oferta familiar da Renault

O Renault Symbioz é um SUV com apenas 4, 41 metros de comprimento, mas capaz de transportar cinco adultos e que chega com o objectivo de assumir um lugar de destaque entre os automóveis para viver em família, dos quais, ao longo da história da marca francesa, se destacaram o Renault 16, lançado em 1965, ou o Espace, a dar cartas desde 1984.

Para tal, o vindouro Symbioz mostra-se capaz de adaptar a bagageira e o habitáculo às necessidades da família, chegando com tecnologias úteis que se reflectem na utilização polivalente que almeja. Posicionado entre o Captur (4,23m) e o Austral (4,51m), o Symbioz pretende ser mais uma resposta no disputado segmento C, ao mesmo tempo que abraça a electrificação, com a variante híbrida E-Tech E- full Hybrid 145.

O Renault Symbioz apresenta proporções equilibradas, rematadas por uma frente e uma traseira verticais, que apoiam a mais recente evolução estética e, ao mesmo tempo, disponibilizam espaço no habitáculo. Assente sobre a versão alargada da plataforma modular CMF-B, utilizada pelo Clio e Captur (segmento B), bem como pelo Arkana (segmento C), o Symbioz foi esculpido com os traços da nova linguagem de design da Renault, em que sobressaem as arestas limpas dos painéis dianteiro e traseiro, deixando que o jogo de luz e sombra faça o seu trabalho. Já o novo logótipo Renault está omnipresente sob diversas formas: no centro da grelha, na assinatura luminosa ou no padrão gráfico que desenha a grelha do radiador para “um efeito 3D”.

Foto Renault Symbioz Greg/DPPI

Foto Interior do Renault Symbioz Greg/DPPI

À frente, os faróis esguios são ligados por uma faixa preta que faz com que o veículo pareça mais largo. De sublinhar que todas as jantes (de série, de 18"; nas versões Esprit Alpine e Iconic, de 19") são novas e exclusivas para este modelo, com linhas que fazem com que, mesmo quando o veículo está parado, as rodas pareçam estar a girar.

Mas o que mais impressiona é o espaço e a modularidade interiores. É que, apesar das suas dimensões exteriores compactas, o Symbioz oferece um espaço interior generoso, combinando um layout modular com um banco corrido, algo que transforma a segunda fila num espaço onde cabem efectivamente três adultos. Além disso, o banco traseiro foi concebido para deslizar 16cm, criando um espaço para os joelhos de 221mm para os passageiros da retaguarda, mantendo ao mesmo tempo uma capacidade de bagageira de 492 litros nesta configuração. Quando os bancos traseiros não estão ocupados por adultos, pode ser deslizado para a frente, aumentando a capacidade da bagageira para os 624 litros.

Nos materiais, há diferenças em cada versão de equipamento: na Techno, os bancos são estofados num tecido espesso com um discreto logótipo bordado, pespontos amarelos e debruns amarelos e cinzentos; os bancos do Esprit Alpine apresentam pespontos azuis e painéis laterais TEP em relevo, enquanto os encostos e as almofadas dos bancos são estofados no mesmo tecido desportivo de alta tecnologia que os painéis interiores das portas e o painel de instrumentos; e, na versão Iconic, os bancos são num tecido high-tech de malha larga, inspirado no mundo do equipamento desportivo de alta qualidade, mas com características que lhe conferem um toque sofisticado.

Além disso, há uma vasta gama de características que contribuem para o conforto a bordo, como o tecto de abrir Solarbay em vidro fumado e a porta traseira eléctrica. Mas também uma série de tecnologias já conhecidas, como o sistema multimédia OpenR Link com Google incorporado ou uma série de ajudas à condução (na versão Iconic, são 29, incluindo o Active Driver Assist, i.e., condução autónoma de nível 2, e a adaptação inteligente da velocidade).

Nas mecânicas, o Renault Symbioz pode ser configurado com o grupo motopropulsor híbrido E-Tech 145, que assenta numa arquitectura híbrida série-pararela, que reúne dois motores eléctricos a um motor a gasolina de 1,6 litros e 4 cilindros, geridos por uma caixa de velocidades inteligente multimodo sem embraiagem.

O Symbioz, revelado esta quinta-feira, deverá chegar ao mercado ainda este ano, mas, para já, ainda não há preços comunicados.