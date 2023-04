Renault Clio ganha novo visual e mais equipamento

Com mais de 16 milhões de unidades vendidas globalmente, o Renault Clio teve em Portugal o primeiro lugar na tabela de vendas por anos consecutivos, até ter sido destronado em 2021. Agora, a Renault ambiciona regressar ao pódio, com uma ofensiva a que deu o nome Renaulution e que chega, agora, ao compacto do segmento B.

As diferenças são visíveis a olho nu, com o Clio a adoptar a nova linguagem de design da marca, estreada com o bem-sucedido Austral, Carro do Ano em Portugal. Na dianteira, destaque para a redesenhada grelha, ampliada e axadrezada, que incorpora o losango cromado e escovado ao centro, e para os grupos ópticos mais esguios a exibirem uma nova assinatura luminosa. Com tecnologia LED, os faróis combinam até cinco feixes de alta tecnologia, que adaptam, automaticamente, a distribuição da luz entre máximos e médios; já as luzes diurnas, também em LED, exibem a forma de meio losango. Os níveis Techno e Esprit Alpine, o último em estreia no Clio, vêm com um deflector, sob a grelha, inspirado no universo dos desportos motorizados.

A traseira também foi mexida, com o pára-choques a exibir as saídas aerodinâmicas. A gama inclui uma escolha de seis difusores, de acordo com os níveis de equipamento, e as luzes surgem com coberturas cristalinas.

No habitáculo, a Renault destaca a inclusão de novos estofos e a utilização de “novos materiais de origem biológica” (há um novo tecido que compreende até 60% de fibras modais da marca Tencel, uma fibra celulósica de base biológica); no nível Esprit Alpine, os acabamentos remetem para uma envolvência desportiva, mas o couro foi banido. Em vez de revestimentos com materiais de origem animal, o Clio passa a contar com revestimentos TEP, um tecido revestido a granulado feito de fibras de origem biológica e poliéster.

O sistema de infoentretenimento passa a assentar num ecrã digital sem moldura que, de acordo com o nível de equipamento, pode ter entre 7 e 10 polegadas. O sistema multimédia Renault Easy Link chega combinado com as configurações Multi Sente, sendo compatível com os sistemas Android Auto e Apple CarPlay.

Na tecnologia, destaque para a possibilidade de incluir até 20 sistemas de assistência ao condutor, como o assistente em viagem activo, que combina o cruise control adaptativo, o sistema de arranque e paragem automáticos e a manutenção na faixa de rodagem, a câmara de 360° e a travagem activa de emergência com detecção de ciclistas e peões.

Nas mecânicas, o Clio mantém as propostas térmicas, a gasolina e a gasóleo (TCe 90 e Blue dCi 100, respectivamente, ambos acoplados a uma caixa manual de seis velocidades), e híbridas (gasolina/electricidade e gasolina/GPL). Mas ainda assim há novidades: o E-Tech Full Hybrid chega com mais 5cv de potência, passando de 140 para 145 cv, enquanto as emissões se mantêm nos 93 g/km, ao passo que o 1300 cc a gasolina de 140cv é descontinuado. Já o TCe 100 GPL, que combina um tanque a gasolina e outro a GPL para uma autonomia total de mais de mil quilómetros, mantém-se na gama.

O renovado Clio começa a chegar em Setembro e a garantia da Renault Portugal é que não irá representar um aumento de preço face ao que é proposto actualmente: desde 20.415€.