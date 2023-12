O pioneiro do segmento dos MVP soube adaptar-se ao que o mercado exige e, apesar do estilo SUV, apresenta-se tão espaçoso e funcional como sempre. E consegue convencer nos parcos consumos.

Há 40 anos, a Renault tirou da manga uma solução pensada para as famílias numerosas, fazendo nascer o segmento dos MPV (multi purpose vehicles). E, não obstante o facto de a primeira geração ter tido alguma dificuldade a penetrar em certos mercados, depressa se tornou objecto de desejo de famílias com mais do que quatro elementos, ansiosas por fazer do carro também um espaço de convívio.