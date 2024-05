André Villas-Boas tenta “desbloquear” presidência do FC Porto após resistência da administração

Apesar de André Villas-Boas ter vencido as eleições do passado sábado com mais de 80% dos votos, o novo presidente do FC Porto encontra-se ainda “bloqueado” pela estrutura derrotada. De acordo com informação recolhida pelo PÚBLICO, o “fumo branco” pode acontecer já esta quinta-feira, caso o novo administrador financeiro, José Pereira da Costa, consiga iniciar funções. Para isto acontecer, terá de esperar que alguém coloque o lugar à disposição, algo que ainda não se verificou.

O novo dirigente dos “dragões” quer desesperadamente aceder documentos críticos que lhe permitam começar a preparar a próxima época e o futuro financeiro do clube, mas ainda não foi possível inteirar-se da situação dos "dragões", temendo-se que, no pior cenário, apenas assuma a Sociedade Anónima Desportiva (SAD) do FC Porto no final do mês. Após a tomada de posse, cerimónia antecipada para 7 de Maio, vão ser precisos pelo menos 21 dias até que possa ocorrer a assembleia geral de accionistas que se traduzirá na tomada de poder.

"Podemos já considerar uma vitória o dia 7 de Maio, graças ao doutor Lourenço Pinto e as suas diligências, conseguimos antecipar alguns dias. Não é uma grande vitória, porque numa situação destas, ainda mais com um triunfo tão expressivo, o processo devia ser acelerado”, criticou André Villas-Boas, esta quarta-feira junto ao Dragão Arena, antes do quinto jogo da final do campeonato de voleibol feminino que confirmou o tetracampeonato na modalidade ao FC Porto. “Há temas muito quentes para resolver, um problema enorme de tesouraria que é preciso atacar o quanto antes", prosseguiu.

Na manhã desta quinta-feira segue-se nova reunião da direcção eleita com a administração “azul e branca”, a segunda com vista à transição do poder e a passagem de dossiês importantes para o futuro do clube. Para André Villas-Boas, a vitória nas eleições foi só o primeiro passo de uma longa jornada que se arrastará durante semanas, com vários temas quentes em cima da mesa – muitos decididos dias antes das eleições. O negócio de exploração comercial assinado com a Ithaka para os próximos 25 anos será um dos mais urgentes, bem como a análise à construção da academia do FC Porto na Maia decidida por Pinto da Costa.

Além dos temas financeiros, há ainda a necessidade de olhar para a vertente desportiva. A 48 horas das eleições, Pinto da Costa renovou o contrato a Sérgio Conceição por quatro anos, com André Villas-Boas a precisar de tomar uma decisão sobre a continuidade – ou não – do técnico. É importante relembrar que com a vitória do antigo treinador surge uma remodelação da estrutura do futebol profissional, com a entrada de um novo director desportivo (Andoni Zubizarreta) e ainda a criação do papel de director para o futebol profissional (Jorge Costa). Durante a campanha, Villas-Boas disse apenas que se sentaria com Conceição após as eleições, de modo a definir-se a continuidade do treinador no clube.

“Nos outros clubes houve demissão imediata, houve assembleias gerais de destituição dos órgãos sociais que foram marcadas em antecipação, neste caso não há e não vejo motivo nenhum”, lamentou André Villas-Boas.

O abraço a Pinto da Costa

O jogo de voleibol desta quarta-feira foi ainda marcado por um momento fraterno entre Pinto da Costa e André Villas-Boas. À semelhança do que tinha feito no passado domingo no clássico frente ao Sporting, o novo presidente voltou a assistir ao jogo da bancada. No início do jogo, o histórico dirigente ligou ao sucessor, convidando-o para assistir à partida na tribuna do Dragão Arena. André Villas-Boas aceitou subir para cumprimentar Pinto da Costa, abraçando-o e trocando algumas palavras. O momento foi registado pelas câmaras do Porto Canal, estação que transmitiu o jogo em directo, tornando-se viral nas redes sociais.

André Villas-Boas venceu as eleições do FC Porto com mais de 80,28% dos votos — superando a lista de Pinto da Costa em todas as 44 mesas de voto. Tornou-se assim no 34.º presidente da história do clube, na sequência de uma votação historicamente participada (26.876 sócios fizeram questão de votar). A lista vencedora (B) obteve 21.489 votos. A lista de Pinto da Costa (A) ficou-se pelos 5224 (19,52%). E a C, do empresário e professor Nuno Lobo apenas teve 53 (0,2%).

A tomada de posse, originalmente marcada para o dia 12 de Maio, foi antecipada para a próxima terça-feira, dia 7. A cerimónia arrancará às 12h no Estádio do Dragão e marcará a passagem de testemunho de Jorge Nuno Pinto da Costa, mais de 42 anos após tomar posse dos destinos do clube, em Abril de 1982.