Villas-Boas recusa convite de Pinto da Costa para assistir a jogo no camarote. Prefere estar entre os sócios

Pinto da Costa deu os parabéns ao vencedor das eleições do FC Porto. Villas-Boas recolheu mais de 80% dos votos, no acto eleitoral mais participado de sempre na história do clube.

Pinto da Costa já deu os parabéns a André Villas-Boas pela vitória eleitoral esmagadora nas eleições do FC Porto deste sábado, seguindo-se um convite para assistir ao encontro deste domingo frente ao Sporting na tribuna presidencial do Estádio do Dragão. O futuro presidente portista agradeceu a atenção, mas mantém a ideia de ocupar os lugares anuais na bancada nascente, os mesmos em que assistiu até agora a todas as partidas dos "dragões".

"Em princípio mantenho a ideia de ver o jogo junto dos associados. Falei com o senhor presidente esta manhã, deu-me os parabéns. Convidou-me para estar na tribuna, mas penso que, nesta fase, faz mais sentido estar mais próximo dos associados, pelo menos uma última vez", afirmou André Villas-Boas, em declaração aos jornalistas, na manhã deste domingo.

Depois de 42 anos de Pinto da Costa na presidência, os sócios portistas elegeram neste sábado um novo presidente. André Villas-Boas, antigo treinador dos “azuis e brancos”, vai liderar os destinos do clube nos próximos quatro anos, depois de derrotar o histórico dirigente. Foram colocados nas 44 mesas de voto mais de 26 mil votos, no acto eleitoral mais participado na história do clube. Cerca de três horas após o fecho das urnas, Vítor Baía reconheceu a derrota de Pinto da Costa: “Os sócios são quem manda no clube, assim o desejaram. Há que preparar a transição.”

A declaração foi feita quando ainda não eram conhecidos os resultados oficiais - estes só viriam a ser divulgados muitas horas depois, já de madrugada. Villas-Boas ganhou com 80% dos votos, enquanto Pinto da Costa alcançou 19,5% e Nuno Lobo não foi além dos 0,2%.

O lugar que o vencedor iria ocupar no clássico deste domingo era uma das principais dúvidas da noite, questionando-se se, depois de uma campanha eleitoral conflituosa, Pinto da Costa iria convidar André Villas-Boas e parabenizar o ex-treinador. O principal derrotado da noite saiu do Estádio do Dragão sem prestar declarações, com o carro em que seguia a ser rodeado por elementos da claque Super Dragões. Alguns dos membros da claque portistas tentaram, momentos depois, invadir a garagem do estádio, sendo travados por elementos de segurança e polícia.

No lado vencedor, a festa prolongou-se pela madrugada. O palco da festa foi a sede de campanha de André Villas-Boas, na rua de Agramonte, na cidade do Porto. O treinador festejou com os apoiantes os resultados eleitorais envergando a camisola de Rui Filipe, jogador do FC Porto que morreu num acidente de viação. Foi também com esta camisola número 13, que o ex-jogador brasileiro Juary marcou um dos golos da vitória do clube na final da Taça dos Campeões Europeus, jogada em Viena em 1987. Depois, já vestido com roupa formal, fez o discurso que encerrou a festa, sem esquecer o histórico dirigente.

"É um momento histórico para o FC Porto e para o futebol português. Queria deixar uma palavra às restantes candidaturas, em especial à de Jorge Nuno Pinto da Costa. Quero deixar o meu agradecimento por tudo o que ele deu ao nosso FC Porto, à vida que deu ao FC Porto e a garantia de que esta é e sempre será a sua casa", afirmou.

Para André Villas-Boas, o FC Porto está "livre de novo", seguindo-se agora uma jornada "árdua de trabalho".