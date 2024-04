Sérgio Conceição: “Sou empregado do FC Porto e vou sentar-me com André Villas-Boas”

Técnico comentou resultado das eleições do FC Porto. Pinto da Costa renovou com treinador por quatro anos na quinta-feira, apenas dois dias antes da derrota eleitoral deste sábado.

"Tenho de dar uma palavra ao nosso presidente, por tudo aquilo que fez nestes 42 anos. Passámos de um clube de uma região de gente apaixonada, catapultando o clube para outros patamares, é um legado incrível que deixa o presidente mais titulado do mundo, com provas europeias e mundiais ganhas. Os sócios são soberanos, escolheram um outro presidente e temos de respeitar. Temos de nos sentar com o novo presidente. Sou um empregado do FC Porto e sentar-me-ei com ele para falar sempre pelo bem do FC Porto", resumiu Sérgio Conceição, questionado sobre os resultados das eleições do FC Porto.

O reinado de 42 anos de Pinto da Costa chegará ao fim numa questão de dias. André Villas-Boas foi o grande vencedor das eleições deste sábado, recolhendo 80,3% da votação (21.489 votos), enquanto o actual presidente conseguiu apenas 19,5% (5224). Foi uma votação histórica, com mais de 26 mil votos que permitiram quase triplicar o anterior recorde, os 10.731 sócios do acto eleitoral de 1988.

Apesar de se querer manter à parte das eleições do FC Porto, Sérgio Conceição foi um dos nomes mais falados pelo candidato derrotado. Ao início, Pinto da Costa disse que não usaria o técnico "azul e branco" como trunfo eleitoral. Mas a verdade é que, por diversas vezes nos últimos meses, o actual dirigente acenou com a possibilidade de o treinador não querer ficar com outro presidente, chegando mesmo a dizer que Conceição não se sentaria com André Villas-Boas. A apenas dois dias das eleições, renovou com o treinador por quatro anos.

Sérgio Conceição marcou presença no evento em que Pinto da Costa anunciou aos sócios portistas que se recandidatava a um 16.º mandato. Treinador e presidente abraçaram-se, com o dirigente visivelmente emocionado. André Villas-Boas sempre tratou com cuidado o tema Sérgio Conceição, dizendo que a primeira prioridade assim que tomasse posse seria sentar-se com o treinador e ter uma conversa honesta. Além disto, o novo presidente fez elogios rasgados a Conceição, pela dedicação e por todos os troféus conquistados ao serviço do clube.

Entre as três candidaturas que concorreram à presidência, Conceição foi um dos poucos pontos de concordância, com nenhum dos candidatos a dizer que dispensava os serviços do treinador. "Os sócios e adeptos vêem um trabalho feito e títulos conquistados. Faço tudo bem? Não, mas faz parte da vida dos treinadores e dirigentes, aprendemos e evoluímos. Mas a minha dedicação, paixão e amor ao clube está acima de tudo. Os sócios decidiram colocar aqui um novo presidente, sabendo que vai ter tempos difíceis porque o futebol português não é fácil. Mas com a união de toda a gente vamos conseguir elevar o nome do clube", finalizou o técnico.