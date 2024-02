Sérgio Conceição e o abraço a Pinto da Costa: “É um amigo, um mentor”

Treinador do FC Porto pede que respeitem a relação de 30 anos com o presidente do FC Porto.

Antes de responder às questões relativas ao jogo dos quartos-de-final da Taça de Portugal, agendado para esta quarta-feira (16h, SPTV1), nos Açores, frente ao Santa Clara (líder da II Liga), Sérgio Conceição fez uma declaração para explicar e encerrar o assunto relacionado com a presença no Coliseu, na apresentação da recandidatura de Pinto da Costa à presidência do FC Porto.

Foi, assim, um Sérgio Conceição circunspecto, preocupado com as extrapolações feitas na sequência do episódio que emocionou Pinto da Costa, que deixou um pedido aos media.

“Antes de responder à pergunta, gostaria de dizer algo que acho importante e que sei que me vão perguntar. E, com isto, queria de certa forma encerrar o assunto e que respeitassem o sócio e principalmente o treinador que aqui está”, disse Sérgio Conceição.

“Relativamente ao abraço que dei a um amigo, no Coliseu… A um mentor, alguém que conheço desde os meus 15 anos e que me deu algumas das oportunidades que considero muito importantes na minha vida pessoal e profissional. Foi um abraço muito importante para o presidente e para mim, naquela que é a nossa relação de mais de 30 anos. E, com isto, não falo mais desta situação. Espero que respeitem”, pediu, abordando de seguida o jogo com o Santa Clara, um adversário que Sérgio Conceição admite ser forte e que se disputasse a primeira Liga “estaria na primeira metade da tabela classificativa”.

O treinador do FC Porto fez apenas um reparo às condições do relvado, deixando um alerta aos responsáveis da Federação Portuguesa de Futebol, para sublinhar que o FC Porto está num bom momento, apesar do empate com o Rio Ave, não escondendo a preocupação relativamente ao possível adiamento do encontro.

A questão surgiu na sequência de uma pergunta sobre os incidentes verificados no Famalicão-Sporting, que levaram ao adiamento da partida referente à 20.ª jornada da Liga, por questões de policiamento.

"Poderá complicar o calendário. Mas estamos a falar de um sector muito importante na nossa sociedade, que está em protesto e com o qual temos de estar solidários. Não ficaria nada satisfeito de fazer uma viagem para os Açores e depois não poder jogar. Mas temos de respeitar o protesto", concluiu.